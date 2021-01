"La posizione di Di Francesco? Gli abbiamo rinnovato il contratto in settimana per ridargli forza e dimostrargli che crediamo davvero in lui". Così ai microfoni di Sky Sport il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ribadisce piena fiducia nei confronti dell'allenatore dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa che complica ulteriormente la classifica della squadra rossoblù. "Sono numeri che mi fanno arrabbiare - sottolinea Giulini - e non ci aspettavamo i 14 punti dopo il girone d'andata. Dal momento dell'infortunio di Rog abbiamo fatto fatica a trovare un assetto. L'unica priorità che deve avere questa squadra è quella della salvezza".