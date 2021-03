Cagliari-Juventus, match della 27a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Sardegna Arena di Cagliari si è concluso col punteggio di 1-3. Decisiva la tripletta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo, utile solo ai fini statistici il gol di Simeone nella ripresa. Buona gare della Juventus di Pirlo, che ha reagito all'eliminazione negli ottavi di finale di Champions League. Nella ripresa é cresciuto il Cagliari, che é andato in almeno tre circostanze vicino al secondo gol. Diiverse polemiche per un intervento di Ronaldo in ritardo e a gamba tesa su Cragno sul punteggio di 1-0: Calvarese (e quindi il VAR) hanno optato per l'ammonizione, ma potevano esserci estremi per essere piú severi. La Juve riimane a 10 punti dall'Inter, in terza posizione.

Cristiano Ronaldo - Cagliari-Juventus - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Paratici difende CR7: "Solo qui lo si discute, è il futuro della Juve"

Il tabellino di Cagliari-Juventus 1-3 (primo tempo 0-3)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (Dal 69' Klavan), Godin, Rugani (Dal 80' Deiola); Zappa (Dal 69' Asamoah), Nainggolan, Duncan (Dal 80' Pereiro), Marin, Nandez; Joao Pedro, Simeone (Dal 80' Cerri). All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (Dal 83' Frabotta), de Ligt, Chiellini (Dal 70' Bonucci), Alex Sandro (Dal 34' Bernardeschi); Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (Dal 83' Arthur); Morata (Dal 70' McKennie), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 10', 25' rig. e 32' Ronaldo (J), 61' Simeone (C)

Assist: Cuadrado, Chiesa, Zappa

Ammoniti: Ronaldo, Cuadrado

La cronaca in 7 momenti chiave

10' - RONALDO! GOL! 0-1 Juventus! Corner di Cuadrado perfetto e stacco a centro area del portoghese. CR7 risponde cosí alle critiche. 28 gol stagionali per lui.

22' - Chiesa dá una palla eccezionale a MORATA: tutto solo lo spagnolo appoggia a Cragno. Poteva fare molto meglio qui.

25' - RIGORE PER LA JUVENTUS. Contropiede dei bianconeri, palla di Morata per CR7, che anticipa Cragno e viene steso. Rigore netto.

25' - GOL! RONALDO! 0-2 Juventus! Rigore perfetto e potente del portoghese. Doppietta per lui.

32' - RONALDO! GOL! 0-3 Juventus! Grande contropiede della Juventus, con CHIESA, che cambia lato per RONALDO. Controllo, finta e sinistro che non lascia scampo a Cragno.

61' - SIMEONE! GOL! 1-3 Cagliari. Cross da destra di Zappa e palla dietro per Simeone, che col destro batte Szczesny.

86' - PEREIRO! Che chance. Sponda di Cerri e sinistro dalla destra dell'area di prima di PEREIRO. Rasoterra che finisce poco distante dal palo.

MVP DEL MATCH

Cristiano RONALDO - Tre gol in 32 minuti. Stacco di testa, rigore e sinistro potente. In mezzo un'entrata killer in ritardo su Cragno: rischio espulsione altissimo (Calvarese e il VAR optano per il giallo). Grande risposta alle critiche, ma i tifosi della Juventus si chiederanno perché con il Porto (andata e ritorno) non ha offerto una prestazione del genere.

Fantacalcio

Promosso - Federico CHIESA - Vola a sinistra. Discese su discese. E un grande assist per Ronaldo.

Bocciato - Luca CEPPITELLI - Un disastro nel primo tempo. Ronaldo lo brucia. Poco lucido e sovrastato.

Pirlo: "Ronaldo è deluso, le voci su di lui sono normali"

