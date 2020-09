Ecco la Lazio. Forte, solida, cattiva come prima del lockdown. Il Cagliari non ha scampo contro la qualità della banda Inzaghi, che al debutto in campionato si impone per 2-0 alla Sardegna Arena. Un gol per tempo: subito Lazzari, poi – ovvio – la Scarpa d'Oro Immobile. Ma il migliore è Marusic, autore in entrambe le segnature di un assist al bacio. Di Francesco, un punto in due partite, può recriminare per una rete clamorosamente fallita all'inizio della ripresa da Simeone, ma in generale è un risultato che non può essere messo in discussione. Per la Lazio, ora, un doppio impegno da brivido: mercoledì l'Atalanta, domenica l'Inter. Ma il colpo in terra sarda non fa che corroborare le ambizioni biancocelesti.