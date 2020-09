Alessio CRAGNO 6 - Può far poco sia contro Lazzari che contro Immobile. In mezzo, sbarra la strada prima allo stesso centravanti e poi a Milinkovic-Savic con due grandi interventi.

Paolo FARAGÒ 5 - Perde abbastanza nettamente il duello con Marusic, che lo supera sia in occasione della prima che della seconda rete. Giornata no ( dall'80' Gabriele ZAPPA s.v. )

Sebastian WALUKIEVICZ 6 - Non ha troppe colpe. Anzi, qualche buona chiusura la mette in mostra.

Nahitan NANDEZ 5,5 - La solita grinta, il solito impegno, ma non è un fattore come lo scorso anno.

Giovanni SIMEONE 4,5 - Una calamità. Il gol divorato a porta spalancata all'inizio della ripresa è troppo grave per essere minimizzato. Inserito, peraltro, in un contesto di enormi difficoltà con Acerbi ( dall'80' Kyril DESPODOV s.v. )

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - Non trova le giuste mosse tattiche per girare la gara a proprio favore ed esce dal campo meritatamente sconfitto.

Stefan RADU 6,5 - Sicuro anche lui. Sottil e Nandez non lo mettono mai davvero in difficoltà ( dall'89' Marco PAROLO s.v. )

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Alterna qualche pausa a lampi di genialità pura, come un lancio di prima intenzione che taglia il campo e pesca perfettamente Lazzari. Sfiora il gol, ma Cragno gli dice di no (dal 70' Jean-Daniel AKPA AKPRO 6 - 20 minuti più recupero per bagnare l'esordio in A)