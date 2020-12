Cagliari-Napoli, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Sardegna Arena di Cagliari domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I sardi di Di Francesco si presentano a questa sfida occupando il quindicesimo posto della classifica dopo 14 giornate con 14 punti, mentre gli azzurri di Gattuso sono al quinto posto a quota 25 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Godin, Rog, Luvumbo, Faragò, Aresti, Klavan, Ciocci.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Osimhen, Mertens, Koulibaly.

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro il Napoli (5N, 14P); dalla stagione 2009/10 in avanti, tra le squadre affrontate almeno due volte, contro nessuna i sardi hanno ottenuto meno successi.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, senza mai riuscire a segnare: già striscia record di gare interne consecutive senza reti contro una singola avversaria per i sardi.

Eusebio Di Francesco ha perso sei delle prime 14 partite sulla panchina del Cagliari: in caso di sconfitta arriverebbe a sette - solamente Ballardini e Ventura ne hanno perse di più sulla panchina rossoblù nelle prime 15 nell’era dei tre punti a vittoria (otto ciascuno).

Dopo una serie di tre vittorie in quattro partite casalinghe (1P), il Cagliari non è riuscito a vincere nemmeno una gara interna delle tre più recenti (2N, 1P).

Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di campionato e non arriva a quattro gare di fila senza successi dalla prima di Gattuso (14/12/2019), quando con una sconfitta contro il Parma allungò a otto una serie di sette partite senza vittorie, che portarono all’addio di Ancelotti.

Il Napoli ha perso le ultime due trasferte di campionato, senza segnare nemmeno un gol: non perde tre gare esterne di fila da aprile 2016 e non rimane a secco per tre sfide lontano da casa da febbraio 2019.

Il Napoli ha perso la prima partita giocata nel 2020, 1-3 contro l’Inter, dopo che aveva ottenuto otto successi consecutivi nelle prime partite annuali dal 2012 al 2019.

Nessuna squadra ha subito meno gol del Napoli da fuori area in questo campionato (uno) e i partenopei sono anche quelli che finora hanno segnato di più dalla distanza (sette reti - in tutta la scorsa stagione ne fecero 10).

L’unica tripletta dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in Serie A è arrivata contro il Napoli, nell’aprile 2018 con la maglia della Fiorentina.

La percentuale di successi in Serie A del Napoli senza Dries Mertens in campo nel corso degli ultimi due campionati è del 22.2% (2/9) - con il belga in campo invece, i partenopei hanno vinto il 57.1% delle gare (24/42).

