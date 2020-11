Il Cagliari batte 2-0 la Sampdoria alla Sardegna Arena grazie ai gol di Joao Pedro (rigore) e Nandez. Un successo meritato quello della formazione allenata da Di Francesco che, pur senza strafare, costruisce di più rispetto ai blucerchiati. Partita non esaltante dal punto di vista dello spettacolo e che è stata indirizzata dall'espulsione di Augello, cacciato anzitempo negli spogliatoi da Ayroldi poco prima del riposo a causa di un fallo da ultimo uomo su Nandez. Nella ripresa Joao Pedro sblocca il risultato su rigore al 48', poi Nandez chiude la partita con un gran gol al 68'. Nel finale annullata una rete a Sottil per offside millimetrico di Ounas.

GOL: 48' rig. Joao Pedro (C), 69' Nandez (C).

68' GOOOOOOOL DEL CAGLIARI! 2-0! NANDEZ! Simeone lancia in profondità l'uruguaiano che ruba il tempo a Yoshida, evita Candreva in dribbling e trafigge Audero con un delizioso tocco di sinistro. Gran giocata di Nandez e 2-0 per il Cagliari che ipoteca i tre punti.

78' ANNULLATO IL 3-0 DEL CAGLIARI! Joao Pedro allarga a destra per Ounas che alza la testa e mette in mezzo un pallone perfetto per Sottil: sinistro di prima intenzione e pallone che si insacca sotto la traversa, niente da fare per Audero. Rete annullata dal VAR a causa della posizione irregolare di Ounas al momento dell'apertura di Joao Pedro.