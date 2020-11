CAGLIARI

Alessio CRAGNO 6 - Pomeriggio di totale relax. Mantiene la porta inviolata senza praticamente sporcarsi i guanti.

Gabriele ZAPPA 6 - Garantisce come al solito una buona spinta sulla destra e anche in fase difensiva si mostra attento.

dal 91' Fabio PISACANE - Entra nel recupero, non è giudicabile.

Sebastian WALUKIEWICZ 6,5 - Il centrale polacco non sbaglia un intervento. Solo un leggero rilassamente nel finale a risultato acquisito, ma davvero una prestazione positiva la sua.

Diego GODIN 6 - Sufficienza stiracchiata: nel primo tempo commette un paio di errori grossolani, nella ripresa prende le misure sugli avversari e non sbaglia più.

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Gara ordinata e senza sbavature. Prova anche la conclusione da lontano, senza fortuna.

Razvan MARIN 5,5 - Regia piuttosto banale e scontata, fatta di tanti tocchi in orizzontale e zero accelerazioni. In superiorità numerica Di Francesco decide di lasciarlo negli spogliatoi e la partita cambia.

dal 46' Riccardo SOTTIL 6,5 - Arma letale per la difesa della Samp: almeno tre ripartenze che fanno male ai doriani e un gol annullato per un offside millimetrico. Giocatore in grande crescita.

Marko ROG 5,5 - Alti e bassi. Offre il solito contributo in termini di quantità ma a volte col pallone tra i piedi concede troppo.

Adam OUNAS 6,5 - Il migliore dei suoi nella prima frazione perché è l'unico a cercare profondità e a creare superiorità numerica. Il VAR gli nega un assist perfetto per Sottil.

dal 91' Matteo TRAMONI s.v. - Entra solo nel recupero, non giudicabile.

JOAO PEDRO 7 - Colpisce la traversa in avvio con una grande incornata, si procura e trasforma il rigore che sblocca la partita. Semplicemente determinante.

Nahitan NANDEZ 7,5 - Prestazione totale, impressionante. Recupera palloni su palloni e segna un gran gol con un'azione in cui c'è tutto: potenza, classe e freddezza. Pilastro fondamentale per la squadra di Di Francesco.

dal 91' Fabrizio CALIGARA s.v. - Solo qualche scampolo di partita per lui, ingiudicabile.

Giovanni SIMEONE 6 - Stavolta si fa apprezzare più per il lavoro per la squadra che per le sue doti da finalizzatore. Dal suo piede parte l'azione del raddoppio di Nandez.

dall'86' Leonardo PAVOLETTI s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

All.: Eusebio DI FRANCESCO 6,5 - Vince la partita quando la Samp rimane in dieci: l'ingresso di Sottil spezza letteralmente in due la difesa blucerchiata ed è questa la mossa che manda al tappeto la squadra di Ranieri.

Emil AUDERO 6 - Incolpevole sui gol, anzi per un soffio non para il rigore a Joao Pedro. Bravo a chiudere lo specchio su Sottil.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Troppi errori, troppi svarioni. Si fa subito beffare da Joao Pedro ma la traversa lo grazia, nella ripresa si sposta a sinistra e lì il Cagliari fa quello che vuole.

Maya YOSHIDA 5,5 - Nell'azione del 2-0 del Cagliari c'è anche il suo zampino: Nandez lo sorprende alle spalle e per la Samp è notte fonda.

Lorenzo TONELLI 5 - Provoca in maniera ingenua il rigore affrontando Joao Pedro con eccessiva irruenza.

Tommaso AUGELLO 4 - Subito in difficoltà con Ounas, sbaglia anche un paio di cross dalla sinistra. Poi decide in negativo la partita della Samp facendosi espellere con uno svarione davvero clamoroso. Giornata nera per lui.

Antonio CANDREVA 5,5 - Primo tempo giocato in modo volenteroso, poi Ranieri lo arretra sulla linea dei terzini e lui va comprensibilmente in difficoltà. Si fa saltare troppo facilmente da Nandez nell'azione del 2-0.

dall'81' Valerio VERRE s.v. - In campo nel finale, troppo poco per giudicarlo.

Morten THORSBY 6 - Uno dei meno colpevoli: non si risparmia e lotta fino all'ultimo anche quando la Samp rimane in dieci.

Albin EKDAL 5,5 - Non sempre lucido: tra i più sofferenti dopo l'espulsione di Augello.

dal 77' Adrien SILVA 5,5 - Si nota solo per una dura entrata su Joao Pedro che gli vale un cartellino giallo.

Jakub JANKTO 5,5 - Gara anonima: ha un buon pallone sul sinistro nel primo tempo ma lo spreca calciandolo a lato con troppa precipitazione.

dal 77' Mehdi LERIS s.v. - Entra sullo 0-2 e non può fare molto. Ingiudicabile.

Gaston RAMIREZ 5 - Inesistente, si fa notare solo quando Ranieri decide di sostituirlo poco prima dell'intervallo per ridisegnare la squadra dopo il rosso ad Augello.

dal 43' Mikkel DAMSGAARD 6 - Diversi buoni spunti e una buona personalità, nonostante una partita subito in salita per lui. Giocatore da seguire con attenzione.

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Si muove molto, ma a conti fatti non combina nulla. Un pomeriggio complicato, da dimenticare in fretta.

dal 77' Antonino LA GUMINA s.v. - Entra quando la partita non ha più nulla da dire. Ingiudicabile.

All.: Claudio RANIERI 5,5 - Partita approcciata in maniera troppo morbida. Poi dopo l'espulsione di Augello tutto diventa estremamente più difficile. Non felicissima l'idea di arretrare Candreva a terzino.

