Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (5V, 5N); l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitte in Sardegna nella massima serie risale al febbraio 2012 contro la Roma (11).

Il Cagliari ha subito 15 gol nelle prime sei partite stagionali per la prima volta in Serie A - i sardi hanno però realizzato 12 gol, solo nel 1968/69 avevano segnato più reti (15) a questo punto del campionato nella massima serie.

João Pedro ha segnato in tutte le ultime quattro partite di campionato; l’ultimo giocatore del Cagliari che ha trovato il gol in cinque match di fila in Serie A è stato Alessandro Matri nel dicembre 2009 (sette in quel caso).