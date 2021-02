Cagliari-Torino, sfida valida per la ventitreesima giornata della Serie A 20/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari venerdí 19 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20:45. La squadra di Di Francesco affronta quella di Nicola. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Lo Scudetto sarà dell'Inter: così dice l'algoritmo del CIES 15/02/2021 A 17:21

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luvumbo, Rog, Sottil

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sanabria

Statistiche Opta

Il Cagliari è imbattuto da cinque partite di Serie A contro il Torino, grazie a tre pareggi di fila seguiti da due successi; questa serie di imbattibilità è arrivata dopo sei sconfitte in sette sfide (1N).

Nell’era dei tre punti a vittoria, il Cagliari ha perso solo tre partite interne contro il Torino (6V, 4N): tra le squadre affrontate almeno 12 volte, solamente contro il Bologna (due) ha perso meno gare casalinghe nel periodo in Serie A.

Il Cagliari non vince da 15 partite in Serie A (5N, 10P): i sardi non fanno peggio dal 2005, quando raggiunsero quota 22 gare senza successi.

Il Cagliari ha conquistato 15 punti nelle prime 22 partite di campionato: eguagliato il proprio record negativo a questo punto della stagione nell’era dei tre punti a vittoria, risalente al 2007/08.

Il Torino ha pareggiato le ultime cinque partite di Serie A: solo tre volte è arrivato a sei pareggi di fila nella competizione, la più recente nel 1967.

Il Torino non ha mai vinto nelle ultime quattro trasferte contro squadre che hanno iniziato la giornata sotto in classifica in Serie A: due pareggi e due sconfitte per i granata, dopo che avevano ottenuto due successi.

Con Davide Nicola in panchina il Torino tenta in media 16 conclusioni a partita, media che era di 11 nelle prime 18 gare con Marco Giampaolo.

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è il giocatore che in questo campionato ha tentato più conclusioni senza riuscire a segnare (20).

Il Torino è la vittima preferita dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in Serie A: oltre a sei gol contro i granata per lui due assist vincenti; contro i piemontesi è arrivata anche la sua ultima doppietta, in ottobre.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sei gol e fornito cinque assist contro il Cagliari in Serie A, solamente contro il Sassuolo (12, nove reti e tre passaggi vincenti) ha partecipato a più reti nel massimo campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 23a giornata di Serie A

Serie A Cagliari-Atalanta, pagelle: Godin commovente, ma non basta 14/02/2021 A 17:25