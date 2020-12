Cagliari-Udinese, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari domenica 20 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I sardi di Di Francesco si presentano a questa sfida occupando il dodicesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 13 punti, mentre i friulani di Gotti sono decimi a quota 14 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luvumbo, Ounas, Tripaldelli, Walukiewicz

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Maio, Forestieri, Jajalo, Nicolas, Nuytinck, Okaka, Ouwejan, Prodl

Statistiche Opta

Il Cagliari ha perso le ultime quattro gare di Serie A contro l’Udinese, dopo aver vinto cinque delle precedenti sette nel torneo contro i friulani (1N, 1P) - solo una volta i sardi hanno infilato una serie più lunga di ko consecutivi contro i bianconeri nella massima serie: tra il 1996 e il 2005 (sette in quel caso).

Solo contro l’Atalanta (27) l’Udinese ha vinto più partite che con il Cagliari in Serie A (25, incluse le ultime due in casa dei sardi); i friulani potrebbero ottenere tre successi in esterna di fila contro i rossoblù per la seconda volta nel torneo (la prima tra il ’96 e il ‘99).

Cagliari e Udinese si sono affrontate cinque volte in Serie A nel mese di dicembre: cinque successi su cinque per i friulani, segnando sempre almeno due gol.

L’Udinese viene da due successi consecutivi in trasferta, contro Lazio e Torino; l’ultima volta che i friulani hanno ottenuto almeno tre vittorie di fila fuori casa in Serie A è stata nel dicembre 2017 (quattro in quel caso).

Il Cagliari ha pareggiato in tre delle ultime quattro giornate di campionato (1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 15 partite giocate in Serie A (4V, 8P).

Sfida tra la squadra che finora ha subito meno tiri nello specchio in questo campionato (30 l’Udinese, come il Napoli, ma entrambe con una gara in meno) e quella che ne ha incassati di più (76, il Cagliari).

Tutte le ultime 16 reti dell’Udinese fuori casa in Serie A sono state messe a segno su azione; l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel dicembre 2015 (in cui arrivò a 20 gol consecutivi in trasferta su azione).

Il Cagliari è l’unica squadra contro cui l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha registrato il 100% di vittorie in Serie A: due successi in due precedenti.

João Pedro del Cagliari ha segnato quattro gol in otto sfide contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Bologna (cinque) ne ha messi a segno di più; tuttavia, la sua unica marcatura interna contro i friulani nel torneo risale a maggio 2015, in un successo 4-3 al Sant’Elia.

Rodrigo De Paul è primo per dribbling completati in questo campionato (38), secondo per occasione create (30, dietro a Calhanoglu) e terzo per falli subiti (36, dietro a Belotti e Zaccagni).

