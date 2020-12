Il Mapei Stadium di Reggio Emilia fa da cornice a una sfida che si preannuncia spettacolare: di fonte, domenica 20 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15, ci saranno il Sassuolo di De Zerbi e il Milan di Pioli, attualmente primo in classifica a +1 sull'Inter. I rossoneri, che sono reduci da due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa, devono fare i conti con una lunga lista di assenti: ancora out Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un problema al polpaccio sinistro (tornerà in campo solo nel 2021). I neroverdi dovranno invece fare a meno dello squalificato Locatelli.