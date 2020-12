L'Inter prova a dare continuità al momento magico da sei vittorie consecutive in campionato, viaggiando verso Verona per affrontare l'Hellas. La partita si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona. I nerazzurri sono secondi a -1 dal Milan, e nelle ultime 3 giornate hanno rosicchiato 4 punti ai cugini. Il Verona di Juric invece, dopo un filotto di risultati utili consecutivi, si è un po' fermato nelle ultime due raccogliendo un punto contro Sampdoria e Fiorentina. I gialloblu al momento occupano il nono posto in classifica a -3 dalla zona europa contrassegnata dal quinto posto del Napoli di Gattuso. Andiamo a vedere probabili formazioni e l'appuntamento televisivo per l'ultima giornata del 2020.