La Juventus, reduce dal super 4-0 contro il Parma in cui è tornato al gol anche Kulusevski (insieme ai soliti Ronaldo e Morata) nell'anticipo di sabato, ha bisogno di altri tre punti per continuare a mettere pressione su Milan e Inter che la sopravanzano rispettivamente di 3 e 4 punti. La Fiorentina invece, reduce da tre pareggi nelle ultime 5 partite, in campionato non vince dal 25 ottobre e spera di rialzarsi dal 16esimo posto che la vede solo 4 punti in vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Torino. Sono questi i temi della sfida dell'Allianz Stadium di Torino tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i viola di Cesare Prandelli. La sfida è valida per la 14esima giornata di Serie A: calcio d'inizio martedì 22 dicembre alle 20.45.