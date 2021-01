Dopo la pesante sconfitta per 3-0 in casa contro la Fiorentina all'Allianz Stadium prima della sosta, la Juventus prova a ripartire ospitando l'Udinese in un match valido per la 15esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio domenica 3 gennaio alle 20.45. I bianconeri allenati da Andrea Pirlo sono chiamati a dare una risposta convincente sul campo sia in termini di gioco che di risultato per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. I friulani di Luca Gotti, dal canto loro, sono reduci da una striscia di risultati poco brillanti: nelle ultime 3 partite contro Crotone, Cagliari e Benevento hanno infatti racimolato solamente 2 punti.