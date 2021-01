L'Inter ha aperto il suo 2021 trovando prima l'ottava vittoria consecutiva e poi lo stop di Genova contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Per i nerazzurri sono stati fatali i gol di Keita e Candreva (due ex) oltre che l'errore dal dischetto di Alexis Sanchez. La truppa di Conte ha comunque conservato il secondo posto (-1 dal Milan), ma domenica è attesa da un'altra sfida decisiva. All'Olimpico di Roma, alle ore 12:30 e valida per la 17a giornata di Serie A si giocherà Roma-Inter: una sfida di alta classifica. I giallorossi di Fonseca hanno cambiato passo ottenendo 5 vittorie nelle ultime 6 partite: solo l'Atalanta è riuscita a battere i capitolini. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.