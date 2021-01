Dopo la super vittoria contro il Milan per 3-1 con doppietta di Chiesa e gol di McKennie, la Juventus vuole puntare al terzo successo consecutivo in Serie A: cosa mai successa quest'anno. Domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus-Sassuolo: match valido per la 17a giornata di Serie A. La truppa bianconera, nonostante il brutto passaggio a vuoto contro la Fiorentina, ha vinto tre delle ultime quattro rientrato di prepotenza nella corsa scudetto. Ora il Milan è lontano solo 7 punti, che potrebbero diventare 4 se la Juve dovesse vincere anche contro il Napoli nel recupero. Domenica sera arriverà il Sassuolo di Roberto De Zerbi in un match tra due formazioni separate da un solo punto. Vediamo le probabili formazioni e dove poter vedere la partita.