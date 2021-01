Dopo 27 risultati utili consecutivi in Serie A, si è interrotta la striscia positiva del Milan che è cadut0 in casa contro la Juventus. Un 3-1 importantissimo per i bianconeri che rilanciano la loro classifica alla luce di questa prima sconfitta del Milan e del ko nel pomeriggio dell'Inter che resta al 2° posto. Per i rossoneri c'è subito la possibilità di rifarsi ospitando il Torino di Marco Giampaolo nella 17a giornata. Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano sabato sera alle ore 20:45. Pioli avrà ancora numerose assenze e potrà fare affidamento solo sul rientro di Tonali. Dall'altra parte il Toro cavalca una serie di 4 risultati utili consecutivi con 3 pareggi e una vittoria. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.