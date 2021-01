È l'ora del derby d'Italia: Inter-Juventus. Domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano ci sarà la sfida tra maestro e allievo: Antonio Conte ospita Andrea Pirlo. Inter-Juventus è la madre di tutte le partite e quest'anno mette in palio anche una delicata sfida di alta classifica. I padroni di casa ci arrivano dopo aver pareggiato a Roma e superato il turno in Coppa Italia dopo 120' contro la Fiorentina (2-1). I bianconeri, di contro, hanno giocato gli stessi minuti in coppa Italia contro il Genoa (vincendo 3-2) ma nelle ultime due hanno rosicchiato 5 punti alla diretta concorrente arrivando a -4: 33 contro 37. Perciò, domenica sera sarà un duello da vivere fino all'ultimo secondo. Andiamo a vedere le probabili formazione e su quale piattaforma godersi la partita.