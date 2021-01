Juventus-Bologna: l'ultima del girone d'andata. Domenica alle 12:30 Juventus e Bologna vanno in campo all'Allianz Stadium di Torino per l'ultima giornata del girone d'andata. La partita sarà in diretta su DAZN. I bianconeri, nonostante un rendimento altalenante in campionato, hanno portato a casa il primo trofeo stagionale vincendo la Supercoppa contro il Napoli. Un 2-0 senza particolari squilli ma comunque solido. Il quinto posto, con una partita da recuperare, vale un 6 in pagella. Dall'altra parte il Bologna vive una situazione tutto sommato simile con il 12o posto (+7 sulla retrocessione) e la recente vittoria sull'Hellas. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.