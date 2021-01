Ultima di andata: Udinese-Inter. Sabato pomeriggio alle 18:00, alla Dacia Arena di Udine, Udinese e Inter scendono in campo per l'ultima giornata del girone d'andata. La partita sarà trasmessa su Sky Sport. I bianconeri padroni di casa arrivano da un momento piuttosto difficile : l'ultima vittoria è datata 12 dicembre (40 giorni fa). Però nel recupero infrasettimanale hanno strappato un buon punto all'Atalanta, piazzandosi al 15o posto. I nerazzurri, al contrario, sono galvanizzati dalla batosta rifilata alla Juventus ed inseguono il titolo di campione d'inverno lontano solo tre punti . Con una vittoria e contemporanea sconfitta del Milan, la truppa di Conte riuscirebbe a laurearsi campione a metà torneo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Udinese-Inter sarà visibile anche in diretta streaming su dispositivi come pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione di Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. L'alternativa è Now TV, piattaforma online utile per assistere alla programmazione Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati e disponibili nell'offerta.