Inter-Benevento si giocherà sabato 30 gennaio alle ore 20:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match in tv sarà necessario essere dotati di una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'applicazione. In alternativa si può collegare la tv ad una console Xbox o PlayStation, oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.