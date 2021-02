Juventus-Roma: una classica della Serie A. Sabato alle 18:00 Juventus e Roma scenderanno in campo all'Allianz Stadium di Torino per la seconda giornata del girone ritorno. La partita sarà in diretta su Sky. I bianconeri hanno infilato 4 vittorie nelle ultime 5 uscite di campionato arriva a ridosso del gradino più basso del podio occupato dalla Roma. I giallorossi, appunto, stanno appena un punto e una posizione sopra ai bianconeri di Pirlo. Nelle ultime 5 viaggiano con tre vittorie, un pari e una sconfitta. Quarta contro terza: chi vince diventa l'antagonista delle due milanesi nella corsa allo scudetto. All'andata finì 2-2. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.