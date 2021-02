Roma-Milan è il posticipo della 24esima giornata che si giocherà domenica sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta esclusiva su Sky Sport. Momento delicato per i rossoneri di Stefano Pioli, retrocessi al secondo posto in campionato e con una sola vittoria nelle ultime 5 tra campionato ed Europa League. Superata la Stella Rossa nel doppio confronto è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. All'Olimpico troverà una Roma fresca delle tre sberle rifilate al Braga e con un quarto posto in campionato da difendere. La truppa di Fonseca si trova a -5 dal Milan e a +1 sull'Atalanta. Dopo il pari di Benevento c'è tanta voglia di tornare al successo. All'andata finì 3-3. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.