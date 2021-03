Juventus-Lazio: l'anticipo serale di sabato 6 marzo si giocherà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta esclusiva su DAZN. I bianconeri, reduci dalla hanno raccolto fin qui 49 punti in 24 partite piazzandosi momentaneamente al terzo posto in classifica. La Lazio, che non ha giocato l'ultimo turno solo tre i punti raccolti nelle ultime tre partite di campionato, con una sola vittoria raggiunta contro la Sampdoria nelle ultime quattro tra Serie A e Champions League. All'andata finì 1-1 con gol di Ronaldo e Caicedo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv. si giocherà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta esclusiva su DAZN. I, reduci dalla vittoria casalinga contro lo Spezia piazzandosi momentaneamente al terzo posto in classifica., che non ha giocato l'ultimo turno di campionato contro il Torino , viene invece da una brusca frenata:, con una sola vittoria raggiunta contro la Sampdoria nelle ultime quattro tra Serie A e Champions League.. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.

Pirlo: "Pronti ad approfittare di eventuali passi falsi dell'Inter"

Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Arbitro: Davide Massa di Imperia (Var Di Bello)

Inzaghi: "Il Covid e le gare ravvicinate portano incertezze"

Juventus-Lazio: approfondimenti e dichiarazioni

Juventus-Lazio, il match sarà visibile su DAZN

Juventus-Lazio si giocherà sabato 6 marzo alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell'app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-DAZN la partita sarà trasmessa anche su DAZN1 al 209.

Juventus-Lazio, in Live Streaming

Juventus-Lazio potrà essere seguita in Live Streaming su DAZN. Basterà munirsi dell'app sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, per poi selezionare l'evento desiderato dal palinsesto.

Pirlo: "Siamo contati, Ronaldo deve stringere i denti"

Ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Spezia 3-0 (62' Morata, 71' Chiesa, 89' Cristiano Ronaldo)

Hellas Verona-Juventus 1-1 (49' Cristiano Ronaldo, 77' Barak)

Juventus-Crotone 3-0 (38', 46' Cristiano Ronaldo, 66' McKennie)

Porto-Juventus 1-2 (2' Taremi, 46' Marega, 82' Chiesa)

Napoli-Juventus 1-0 (31' Insigne)

Ultimi 5 risultati della Lazio

Bologna-Lazio 2-0 (19' Mbaye, 64' Sansone)

Lazio-Bayern Monaco 1-4 (9' Lewandowski, 24' Musiala, 42' Sané, 47' aut. Acerbi, 49' Correa)

Lazio-Sampdoria 1-0 (24' Luis Alberto)

Inter-Lazio 3-1 (22', 45' Lukaku, 61' Milinkovic Savic, 64' Lautaro Martinez)

Lazio-Cagliari 1-0 (61' Immobile)

