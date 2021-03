Milan-Napoli è il posticipo della 27esima giornata che si giocherà domenica sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Diretta esclusiva su Sky Sport. I rossoneri viaggiano al secondo posto con 56 punti in 26 partite, quattro posizioni più avanti rispetto al ritmo altalenante degli azzurri, All'andata finì 1-3 per la truppa di Pioli con doppietta di Ibra, gol di Mertens e punto esclamativo di Hauge. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv. è il posticipo della 27esima giornata che si giocherà domenica sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Diretta esclusiva su Sky Sport., quattro posizioni più avanti rispetto al ritmo altalenante degli azzurri, che il 17 marzo troveranno l'atteso recupero con la Juventus per rimettersi in pari dal punto di vista delle giornate disputate. L'ultimo turno ci ha consegnato due vittorie. Quella importante del Diavolo a Verona e quella autoritaria dei partenopei contro il Bologna . Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.

Milan-Napoli: le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. All. Pioli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli (VAR: Mazzoleni-Paganessi)

Milan-Napoli, il match sarà visibile su Sky

Milan-Napoli si giocherà domenica 14 marzo alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Il match sarà visibile in diretta tv esclusiva sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Milan-Napoli in Live Streaming

Milan-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati Sky, e su Now TV tramite l'acquisto di uno degli abbonamenti offerti.

Ultimi 5 risultati del Milan

Manchester United-Milan 1-1 (50' Diallo, 92' Kjaer)

Hellas Verona-Milan 0-2 (27' Krunic, 50' Dalot)

Milan-Udinese 1-1 (68' Becao, 97' Kessie)

Roma-Milan 1-2 (43' Kessie, 50' Veretout, 58' Rebic)

Milan-Stella Rossa 1-1 (9' Kessie, 24' Ben)

Ultimi 5 risultati del Napoli

Napoli-Bologna 3-1 (8', 76' Insigne, 65' Osimhen, 73' Soriano)

Sassuolo-Napoli 3-3 (34' aut. Maksimovic, 38' Zielinski, 46' Berardi, 72' Di Lorenzo, 90' Insigne, 95' Caputo)

Napoli-Benevento 2-0 (34' Mertens, 66' Politano)

Napoli-Granada 2-1 (3' Zielinski, 25' Montoro, 59' Fabian Ruiz)

Atalanta-Napoli 4-2 (52' Zapata, 58' Zielinski, 64' Gosens, 71' Muriel, 75' aut. Gosens, 79' Romero)

