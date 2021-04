L' Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa la Juventus di Andrea Pirlo nel big match della 31ª giornata di Serie A, in quello che rappresenta uno scontro diretto per la zona Champions League . La Vecchia Signora dista appena una lunghezza dal Milan, che si trova invece a 2 punti dalla Dea. Durante la gestione Gasperini , in particolare, l'Atalanta non ha mai sconfitto in campionato i bianconeri. L'ultimo successo interno (e assoluto) in Serie A dei lombardi contro Madama risale a 20 anni fa. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.