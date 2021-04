i nerazzurri proveranno ad espugnare casa Napoli, contro una squadra decisa a tornare in Champions Legue. La formazione di Gattuso è attualmente in lotta con Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma Per avvicinarsi al titolo il prima possibile,, contro una squadra decisa a tornare in Champions Legue. La formazione di Gattuso è attualmente in lotta con Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma per i tre posti Champions rimanenti, in una battaglia in cui nessuno può fermarsi . Nella gara d'andata giocata a San Siro, grandi polemiche per il successo dell'Inter sul Napoli: 1-0 firmato Lukaku su rigore e Insigne espulso. L'ultimo successo dei partenopei a San Siro risale al febbraio 2020, 1-0 e finale di Coppa Italia conquistata. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Napoli-Inter: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Serie A Napoli-Inter: probabili formazioni e statistiche 6 ORE FA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1

Conte: "Sono un fratello maggiore per i miei calciatori"

Napoli-Inter: approfondimenti e dichiarazioni

Napoli-Inter, il match sarà visibile su Sky

Napoli-Inter verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

Napoli-Inter in Live Streaming

Napoli-Inter sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Sarà sufficiente scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto. In alternativa c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto "Sport".

Clemente Russo: "Gattuso? Vi spiego perché deve restare a Napoli"

Ultimi 5 risultati del Napoli

Sampdoria-Napoli 0-2 (35' Fabian Ruiz, 87' Osimhen)

Juventus-Napoli 2-1 (13' Cristiano Ronaldo, 73' Dybala, 90' Insigne)

Napoli-Crotone 4-3 (19' Insigne, 22' Osimhen, 25', 48' Simy, 34' Mertens, 59' Messias, 72' Di Lorenzo)

Roma-Napoli 0-2 (27', 34' Mertens)

Milan-Napoli 0-1 (49' Politano)

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Cagliari 1-0 (77' Darmian)

Inter-Sassuolo 2-1 (10' Lukaku, 67' Lautaro Martínez, 85' Traorè)

Bologna-Inter 0-1 (31' Lukaku)

Torino-Inter 1-2 (62' Lukaku, 70' Sanabria, 85' Lautaro Martínez)

Inter-Atalanta 1-0 (54' Skriniar)

Fantacalcio: i consigli per la 31a giornata di Serie A

Serie A Napoli, contro l’Inter la nuova maglia firmata Marcelo Burlon 4 ORE FA