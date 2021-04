Il Napoli di Gennaro Gattuso ospita la Lazio di Simone Inzaghi nel secondo posticipo della 32ª giornata di Serie A, in una gara che regala punti pesanti per la lotta Champions . I partenopei sono attualmente quinti in classifica con 60 punti, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i capitolini li inseguono al 6°posto a quota 58, con un cammino di 18 vittorie, 4 paregi e 8 k.o. Per entrambe le formazioni resta aperta la possibilità di un piazzamento fra le prime quattro, con un distacco rispettivamente di 2 e 4 lunghezze dalla Juventus . Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

Serie A Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche 9 ORE FA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Arbitro: Marco Di Bello, sezione di Brindisi

Clemente Russo: "Gattuso? Vi spiego perché deve restare a Napoli"

Napoli-Lazio: approfondimenti e dichiarazioni

Napoli-Lazio, il match sarà visibile su Sky

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Napoli-Lazio in Live Streaming

Napoli-Lazio in diretta streaming mediante Sky Go e NowTv su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Conte: "Gattuso? Come me soggetto a critiche a volte ingiuste"

Ultimi 5 risultati della Lazio

Lazio-Benevento 5-3 (10' aut. Depaoli, 20', 96' Immobile, 37' Correa, 45' Sau, 63' Viola, 85' Glik)

Hellas Verona-Lazio 0-1 (92' Milinković-Savić)

Lazio-Spezia 2-1 (56' Lazzari, 73' Verde, 89' Caicedo)

Udinese-Lazio 0-1 (37' Marušić)

Bayern Monaco-Lazio 2-1 (33' Lewandowski, 73' Choupo-Moting, 82' Parolo)

Ultimi 5 risultati del Napoli

Napoli-Inter 1-1 (36' aut. Handanovič, 55' Eriksen)

Sampdoria-Napoli 0-2 (35' Fabian Ruiz, 87' Osimhen)

Juventus-Napoli 2-1 (13' Cristiano Ronaldo, 73' Dybala, 90' Insigne)

Napoli-Crotone 4-3 (19' Insigne, 22' Osimhen, 25', 48' Simy, 34' Mertens, 59' Messias, 72' Di Lorenzo)

Roma-Napoli 0-2 (27', 34' Mertens)

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Calcio Ceferin attacca: "Dove sarebbe la Juventus senza la UEFA?" 4 ORE FA