Lazio-Milan è un vero e proprio spareggio Champions. La partita profuma di ultima spiaggia in particolare per i biancocelesti di Simone Inzaghi che, dopo avere incassato la pesantissima sconfitta per 5-2 contro il Napoli al Maradona, sono obbligati a vincere per continuare a tenere viva la speranza di chiudere il campionato tra le prime quattro della classe. Attenzione anche al momento del Milan di Pioli: nell'ultimo turno di campionato i rossoneri hanno perso a San Siro contro il Sassuolo e, in caso di nuovo passo falso, rischierebbero di perdere il secondo posto. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.