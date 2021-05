: il big match della 35a giornata di Serie A andrà in onda domenica sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta esclusiva su SkySport. Sia i rossoneri che bianconeri si trovano al secondo posto con 69 punti, così come l'Atalanta. Considerato che a pari punti verrà considerato come primo criterio il risultato nei due scontri diretti , questa sfida assume un valore ancor più importante, a cui guarderanno da vicino anche le altre contendenti in caso di arrivo di più compagini con lo stesso punteggio. Nel match d'andata giocato a inizio 2021 a San Siro la Juventus vinse per 3-1 . Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.