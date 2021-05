Juventus-Inter: il big match della 37a giornata di Serie A andrà in onda sabato sera alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta esclusiva su SkySport. : il big match della 37a giornata di Serie A andrà in onda sabato sera alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta esclusiva su SkySport. L'Inter ha vinto lo Scudetto da due giornate , ma non è ancora sazia. Contro la Juventus, nel Derby d'Italia, venderà ancora cara la pelle, considerando l'importanza della sfida per i padroni di casa. La Juventus è infatti attualmente quinta in classifica e deve battere l'Inter nella gara più attesa di tutte per poter continuare a sperare nella qualificazione in Champions League. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Juventus-Inter: le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

ARBITRO: -

Juventus-Inter, il match sarà visibile su Sky

Juventus-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento per seguire il Derby d'Italia saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e il numero 251 del satellite.

Juventus-Inter in Live Streaming

Juventus-Inter anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. L'alternativa è quella di seguire il match attraverso il servizio streaming on demand NOW , acquistando il pacchetto "Sport".

Ultimi 5 risultati della Juventus

Sassuolo-Juventus 1-3 (28' Rabiot, 45' Cristiano Ronaldo, 59' Raspadori, 66' Dybala)

Juventus-Milan 0-3 (46' Brahim Díaz, 78' Rebić, 82' Tomori)

Udinese-Juventus 1-2 (10' Molina, 83', 89' Cristiano Ronaldo)

Fiorentina-Juventus 1-1 (29' Vlahović, 46' Morata)

Juventus-Parma 3-1 (25' Brugman, 43', 47' Alex Sandro, 68' de Ligt)

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Roma 3-1 (11' Brozović, 20' Vecino, 31' Mkhitaryan, 90' Lukaku)

Inter-Sampdoria 5-1 (4' Gagliardini, 26', 36' Sánchez, 35' Keita Baldé, 61' Pinamonti, 70' Lautaro Martínez)

Crotone-Inter 0-2 (69' Eriksen, 92' Hakimi)

Inter-Hellas Verona 1-0 (76' Darmian)

Spezia-Inter 1-1 (12' Farias, 39' Perišić)

