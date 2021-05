Discorso diverso per il Milan, che occupa attualmente una di quelle posizioni che valgono l’accesso alla massima competizione continentale, ma che sarà chiamato a vincere per evitare di subire sorpassi al fotofinish. La compagine rossonera si contenderà infatti fino all’ultimo minuto uno dei due pass ancora a disposizione con il Napoli Il campionato di Serie A 2020/2021 si congeda con le partite della sua 38a giornata e con gli ultimi verdetti. La formazione orobica è già certa della qualificazione alla Champions League , e scenderà in campo per difendere uno storico secondo posto in classifica., ma che sarà chiamato a vincere per evitare di subire sorpassi al fotofinish. La compagine rossonera si contenderà infatti fino all’ultimo minuto uno dei due pass ancora a disposizione con il Napoli e la Juventus . Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Atalanta-Milan: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All. Pioli

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Var Aureliano)

Atalanta-Milan: approfondimenti e dichiarazioni

Atalanta-Milan, il match sarà visibile su Sky

Atalanta-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite).

Atalanta-Milan in Live Streaming

Atalanta-Milan in diretta streaming mediante Sky Go e NowTv su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Atalanta-Juventus 1-2 (31' Kulusevski, 41' Malinovskyi, 73' Chiesa)

Genoa-Atalanta 3-4 (9' Zapata, 26' Malinovskyi, 44' Gosens, 48', 84' Shomurodov, 51' Pašalić, 67' Pandev)

Atalanta-Benevento 2-0 (22' Muriel, 67' Pašalić)

Parma-Atalanta 2-5 (12' Malinovskyi, 52' Pessina, 77', 86' Muriel, 78' Brunetta, 88' Sohm, 93' Miranchuk)

Sassuolo-Atalanta 1-1 (32' Gosens, 52' Berardi)

Ultimi 5 risultati del Milan

Milan-Cagliari 0-0

Torino-Milan 0-7 (19', 62' Theo Hernández, 26' Kessié, 50' Brahim Díaz, 67', 72', 79' Rebić)

Juventus-Milan 0-3 (46' Brahim Díaz, 78' Rebić, 82' Tomori)

Milan-Benevento 2-0 (6' Çalhanoğlu, 60' Theo Hernández)

Lazio-Milan 3-0 (2', 51' Correa, 87' Immobile)

