Calcio, Alessandro Diamanti: “Serie A falsata senza tifosi. Non riesco a guardarla”

CALCIO - In concomitanza con l'inizio degli Australian Open, Alessandro Diamanti - centrocampista del Western United - ha raccontato la situazione presente a Melbourne relazionata al Covid e alla presenza del pubblico sugli spalti. L'ex Atalanta ne ha approfittato per fare il punto sulla Serie A, da Gomez a Pirlo passando per Buffon e Ibra.

