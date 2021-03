"A quando un arbitro donna in serie A? Il mio sogno è riuscirci nel giro di due anni”. Lo ha detto Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport" su RadioUno. "Siamo indietro e ci stiamo attrezzando. C’è tutto un movimento che va messo in rete, con condivisione di esperienza e competenze, con tavoli di lavoro. Ci dobbiamo attrezzare per dare più sostegno, più supporto e formazione alle donne che ci stanno dimostrando di essere all’altezza".