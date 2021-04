L'Atalanta comunica la positività dial Covid-19: il centrocampista è risultato positivo a un controllo effettuato martedì 6 aprile, il ragazzo è asintomatico ed è in isolamento. L’Atalanta ha comunicato che, "in seguito ai test molecolari effettuati martedì 6 aprile, il centrocampista Matteo Pessin a è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento". La Società, scrive nel comunicato, "ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate".