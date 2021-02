Bc Partners ha presentato una offerta vincolante per l’Inter. Secondo quanto appreso dal Sole 24 Ore, nella serata di mercoledì il fondo inglese ha infatti fatto la sua offerta formale a Suning per l’acquisto del club nerazzurro. Il colosso londinese ha stimato il valore dell’Inter in 750 milioni di euro, debiti compresi (che ammontano a più di 400 milioni), quindi probabilmente la cifra offerta è quella. Goldman Sachs però puntava al miliardo di euro. Ora la decisione spetta a Zhang.