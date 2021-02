Quando si tratta di aiutare chi ha bisogno, Cristiano Ronaldo non si tira indietro. Il giocatore portoghese - insieme alla compagna Georgina - ha fatto una donazione in aiuto del piccolo Tomas, ragazzino portoghese di 7 anni, che ha bisogno di cure per combattere la sua battaglia contro il neuroblastoma, una rara forma di cancro che gli è stato diagnosticato nel settembre del 2019.