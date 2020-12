Inter-Napoli, sfida valida per dodicesima giornata del campionato di Serie A. Si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano e la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky. I nerazzurri arrivano allo scontro forti del secondo posto a -3 dal Milan. La truppa di Antonio Conte ha messo insieme quattro vittorie consecutive in Serie A diventando il miglior attacco del torneo (29). Il Napoli, di contro, ha superato brillantemente la fase a gironi dell'Europa League ed in campionato è terzo a -1 dall'Inter e a -4 dal Milan capolista. I partenopei sono il secondo miglior attacco (26). Andiamo a vedere le probabili formazioni del match e dove vedere la sfida in tv.