Calcio

Calcio, FIGC, Gabriele Gravina rieletto presidente: "Ora inizia il secondo tempo"

CALCIO - Gabriele Gravina è stato riconfermato presidente della Federcalcio con il 73,45 per cento dei voti. Sibilia si è fermato al 26,25. Ecco il discorso del presidente dopo la rielezione: “Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo”.

