Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha detto la sua oggi ai microfoni di radio anch'io sport sul progetto Superlega che vede tre club europei tra cui la Juventus tenere il punto nei confronti dell'Uefa

"Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l'Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali come Uefa e Fifa e alcuni club"

"Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91". Così ai microfoni di radio anch'io sport a proposito del progetto Superlega fallito e del calcio in default. "Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di non superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi - aggiunge Gravina - ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all'anno per il 2022-23".

Chi sbaglia?

“Chi non rispetta i principi a cui bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, affermati dalla Carta Olimpica e poi riportati dagli statuti delle federazioni nazionali e internazionali. Sono principi chiari, in cui viene stabilita l’esclusività della gestione dello sport. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, non fa bene ad alcuni club: mi auguro che nel giro di pochissimo, magari qualche ora, ci possa essere la fine di questa lotta tra la UEFA e i grandi club”.

Sanzioni

“No, abbiamo già detto che la federcalcio rispetta le regole. Le regole prevedono la non partecipazione al nostro campionato se non si accettano i principi previsti dalla federazione e dalla UEFA”.

Gravina: "Un grazie al Governo per gli Europei"

