La rivista statunitense Forbes ha recentemente pubblicato la famosa lista degli uomini più ricchi al mondo. La graduatoria riguarda i patrimoni delle persone fisiche, e la novità di questo 2021 è l’ingresso di John Elkann. Il numero uno di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, si piazza in 1580esima posizione, con un patrimonio stimato in 2 miliardi di dollari, mentre più indietro appaiono le altre due novità per quanto riguarda il calcio in Italia. Il patron del Genoa Enrico Preziosi, con 1,1 miliardi di dollari, e Marco Squinzi, alla guida di Mapei con 1 miliardo di dollari.

Il più ricco tra i proprietari italiani rimane sempre Silvio Berlusconi, patron del Monza, con un patrimonio stimato da Forbes in 7,6 miliardi (327°). A seguire il patron dell’Inter Zhang Jindong (339° al mondo), con un patrimonio in calo da 7,7 a 7,4 miliardi, e quello della Fiorentina Rocco Commisso (7,2 miliardi, 352°). Poi, Dan Friedkin (Roma), Paul Singer (Milan), Renzo Rosso (Vicenza) e Antonio Percassi (Atalanta).

La classifica proprietari più ricchi secondo Forbes

PROPRIETARIO SQUADRA PATRIMONIO (dollari) 1- Carlos Slim Real Oviedo 62,8 miliardi 2- François Pinault Stade Rennais 42,3 miliardi 3- Dietrich Mateschitz Squadre Red Bull 26,9 miliardi 4- Roman Abramovich Chelsea 14,5 miliardi 5- Ricardo Salinas Pliego Mazatlán 12,9 miliardi 6- Philip Anschutz LA Galaxy 10,1 miliardi 7- Stanley Kroenke Arsenal 8,2 miliardi 8- Shahid Khan Fulham 8 miliardi 9- Silvio Berlusconi Monza 7,6 miliardi 10- Zhang Jindong Inter 7,4 miliardi 11- Rocco Commisso Fiorentina 7,2 miliardi 13- Famiglia Saputo Bologna 5,7 miliardi 14- Paul Singer Milan 4,3 miliardi 15- Dan Friedkin Roma 4,1 miliardi 16- Renzo Rosso Vicenza 3,3 miliardi 22- John Elkann Juventus 2 miliardi 23- Antonio Percassi Atalanta 1,3 miliardi 24- Enrico Preziosi Genoa 1,1 miliardi 25- Marco Squinzi Sassuolo 1 miliardo

Il più ricco tra coloro che hanno investito nel calcio è il messicano Carlos Slim, numero uno del Gruppo Carso con un patrimonio da 62,8 miliardi di dollari (16° più ricco al mondo secondo Forbes nel 2021) e proprietario del Real Oviedo, in Serie B spagnola. Sul podio ci sono anche il francese François Pinault (32° con patrimonio di 42,3 miliardi) e il magnate della Red Bull Dietrich Mateschitz.

