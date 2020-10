Per ora l'esperimento sta andando malino, tanto che proprio contro il Cagliari, nonostante lo stadio fosse aperto per 1000 persone, le presenze erano poco più della metà. Un dato eloquente, che trova le proprie ragioni in diversi fattori: le zero vittorie in campionato, la crescente mancanza di fiducia in Cairo e, ultimo ma non per importanza, un listino prezzi troppo caro per essere vero. Contro gli isolani, in tribuna centrale, il seggiolino più economico costava 40euro. Tutto troppo alto, tanto che i dirigenti granata hanno subito applicato un cerotto a questa ferita.