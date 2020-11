Incubo finito. Ciro Immobile è finalmente risultato negativo all'ultimo tampone. Nella giornata di mercoledì l'attaccante della Lazio svolgerà le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva, passaggio obbligatorio prima che il giocatore possa scendere nuovamente in campo. Finisce dunque l'isolamento domiciliare dopo la positività al coronavirus riscontrata lo scorso 7 novembre; il centravanti dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi nelle prossime ore, ma sarà in campo contro il Crotone? La notizia della negatività di Ciro Immobile è arrivata martedì in serata, ora per l'attaccante si prospetta la formalità della visita di idoneità sportiva, già prenotata per mercoledì, per ritornare a tutti gli effetti arruolabile per la prossima gara di campionato. La Lazio affronterà il Crotone in trasferta nell'anticipo in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00. Immobile, dopo aver saltato le gare della Nazionale, proverà a essere regolarmente in campo, per la gioia dei fantallenatori che tanto hanno investito sul capocannoniere della scorsa stagione. Resta però da capire come e quanto sarà utilizzato.