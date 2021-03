lettere stilizzate bianche su sfondo blu, racchiuse in un bordo circolare: "Il mio nome è la storia. Io sono Fc Internazionale Milano", questo lo slogan che accompagna il nuovo arrivato. L'Inter cambia il logo, ora è ufficiale: come ampiamente preventivato nella lunga campagna promozionale sui social, ecco il nuovo design, con, racchiuse in un bordo circolare:questo lo slogan che accompagna il nuovo arrivato.

"IM" infatti si riferisce a "Inter Milan", così come la società nerazzurra è conosciuta all'estero e può anche essere letto "I am" - "Io sono".

Veste più leggera e minimale

Il nuovo marchio, si legge in una nota del club di viale della Liberazione, "esalta i valori fondanti del Club e rafforza il legame con la città di Milano". Il logo appare come una rivisitazione in chiave moderna dello storico simbolo nerazzurro disegnato da Giorgio Muggiani nel 1908, ma "in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell'era dell'intrattenimento".

Nelle prossime settimane alcuni interisti verranno immortalati insieme al nuovo stemma, le immagini verranno pubblicate gradualmente sui canali ufficiali della società. Tra i testimonial – oltre allo stesso presidente – il vice-presidente Javier Zanetti, altri campioni del Triplete 2010 (Marco Materazzi, Cristian Chivu e Maicon), alcuni del passato come Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, Riccardo Ferri e Giuseppe Baresi più i volti del presente (Antonio Conte, Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez).

