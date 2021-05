Jeremie Boga sceglie le colonne de L'Equipe per dire addio al Sassuolo: nel corso di un'intervista rilasciata al noto quotidiano francese, il 24enne attaccante fa capire che il suo futuro sarà altrove. Boga dunque saluta la Serie A dopo tre stagioni in cui è riuscito a segnare 18 gol e fornire 7 assist.

Siamo in trattativa da gennaio per estendere il mio contratto, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Così abbiamo deciso insieme alla dirigenza a una cessione in estate. Dopo tre anni qui, è il momento giusto per salutare. Mi piacerebbe farlo salendo di livello

"Vorrei fare un passo avanti. Se c'è la possibilità di seguire l'allenatore, perché no? Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque. Aspettiamo di capire dove sta andando, cosa succederà alla fine della stagione. Non sto chiudendo nessuna porta", ha detto.

