Calcio

Calcio, Juventus. Andrea Pirlo: "Peccato per lo scudetto, annata tutto sommato positiva"

CALCIO - Andrea Pirlo, dopo la Champions League raggiunta all'ultima giornata e due trofei in bacheca, si dice sereno per il suo futuro: "Ho lavorato al 100% per la squadra". Su Ronaldo: "Era pronto in caso di necessità".

00:01:10, un' ora fa