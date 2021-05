La Procura della Figc ha deciso di aprire un'indagine su una questione piuttosto seria. Da una parte c'è la World Soccer Agency di Alessandro Lucci, accusata di "comprare" i giocatori con pressioni e promesse, dall'altra i procuratori di Kulusevski, Castrovilli e l'ex agente di Scamacca. Al centro della questione anche Leonardo Bonucci, assistito da Lucci.

Secondo la denuncia di Assoagenti, come riporta Il Messaggero, Alessandro Lucci sfruttava il difensore della Juventus perInoltre, Bonucci era l'incaricato per fare pressing sui compagni di squadra per passare alla WSA, ma non sarebbe nemmeno l'unico della scuderia ad averlo fatto.