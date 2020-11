Un grande passo nel futuro per la Serie A: la Lega Serie A accetta a voto unanime l'offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: il closing arriverà tra qualche mese.

1,7 miliardi di euro

E' un accordo che vuol dire davvero tanto per il calcio italiano: si parla di una cifra intorno ai 1,7 miliardi di euro, davvero un'enormità visti gli standard del nostro calcio e l'attuale condizione di difficoltà in cui versa il mondo dello sport in questo periodo di pandemia, soprattutto.

Unanimità

Servivano 14 voti (su 20) per approvare la delibera ed è arrivata l'unanimità, che dà un peso molto più forte alla scelta. Ora ci vorranno due mesi per stendere i contratti e per arrivare a un closing durante il quale si dovrà procedere alla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024.

