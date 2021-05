"La prossima partita della finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio". Così a Radio Anch’io sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino.

Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, quando io non c’ero. C’è un rapporto di intensa collaborazione con la federazione dell’Arabia Saudita sul calcio femminile e proprio nell’andare nella direzione di apertura dei diritti umani. Poi su questo tema preferirei non entrare

Si torna in Arabia Saudita

L'accordo firmato dalla Lega Serie A risale all'estate del 2018: tre delle successive quattro edizioni sarebbero state disputate nel Paese Arabo. Dopo a Juventus-Milan (1-0 nel 2018), e Juventus-Lazio 3-1 a Riad, ora toccherà a Inter-Juventus.

Campionato finito per miracolo

“È stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia, che ha messo a dura prova tutte le società e le strutture. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo perché in questa annata, considerate le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte, abbiamo iniziato a settembre avendo zero slot disponibili per recuperare. Abbiamo chiuso la stagione con oltre 200 positivi tra giocatori e staff. È un miracolo aver portato a termine questo campionato. Complimenti a Inter e Juventus, è stata una gioia arrivare in fondo con successo”.

Serie A a 18 squadre

"La riduzione della Serie A a 18 squadre è un tema discusso da molto tempo, molto caro a diverse società e anche in Figc. Tutto questo parte dall'assunto di base: il sistema, così com'è, non sta più in piedi. Dal 2024 avremo una nuova Champions con più date, molte più partite, quindi dobbiamo trovare queste date all'interno dei nostri campionati nazionali. Abbiamo già modificato il format della Coppa Italia per diminuire gli impegni perché i giocatori non sono macchine. Dobbiamo costruire qualcosa che sia funzionale rispetto al sistema complessivo ha precisato ancora. Le nostre società stanno discutendo in questo periodo di questo tema e sarà oggetto delle prossime assemblee e delle discussioni con la Figc"

