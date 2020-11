Non c'è pace per Ciro Immobile. Nella mattinata di mercoledì l'attaccante della Lazio era atteso per le visite mediche presso la clinica Paideia per ottenere l'idoneità sportiva, passaggio obbligatorio prima che il giocatore potesse scendere nuovamente in campo. Le indicazioni sembravano positive dopo che il giocatore era finalmente risultato negativo all'ultimo tampone, il sesto, che avrebbe dato esito negativo anche al gene N, il vero incubo delle ultime settimane. Finito dunque l'isolamento domiciliare dopo la positività al coronavirus riscontrata lo scorso 7 novembre, il centravanti doveva rientrare regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi in vista della gara contro il Crotone, ma sul più bello ecco l'appuntamento annullato all'ultimo momento. La notizia della negatività di Ciro Immobile era arrivata martedì in serata, ma ora si vocifera che potrebbe aver fatto anche le visite di idoneità in forma privata. La Lazio affronterà il Crotone in trasferta nell'anticipo in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00. Immobile, dopo aver saltato le gare della Nazionale, dovrà dunque ancora attendere in attesa che si faccia luce su questa intricata vicenda.